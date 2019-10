Dai campione non fermati ora già ci sono io pic.twitter.com/d3x9gvUEfI — Tommaso (@TommyStar55) October 27, 2019

Ultimo aggiornamento: 10:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli , scrive così a Kevin Malcuit , il difensore azzurro che ieri si è fermato durante la gara contro la Spal e Ferrara e in queste ore capirà la gravità del dolore al ginocchio destro prima di mettersi in marcia verso il più rapido recupero fisico. Anche Starace, a cui gli azzurri avevano dedicato la vittoria di, è ai box dopo un piccolo incidente in motorino che lo terrà lontano da Castel Volturno per un po'.Sui social, poi, gli azzurri hanno provato a rinfrancarsi dopo il deludente pari del Mazza. «Partita combattuta e difficile. Dispiace che il mio gol non sia bastato. Ma adesso testa già alla prossima...Noi siamo il Napoli», ha scritto Arkadiusz Milik , autore della rete che aveva portato in vantaggio i suoi. «Forza Napoli sempre e forza Kevin», ha invece scrittoal compagno azzurro.