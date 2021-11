Napoli, Osimhen dimesso da clinica: riposo a casa per almeno 15 giorni

Victor Osimhen è stato dimesso dalla clinica Ruesch a Napoli ed è rientrato a casa dove osserverà un periodo di riposo di almeno 10-15 giorni.

L'attaccante nigeriano, infortunatosi domenica scorsa a San Siro per uno scontro aereo con Skriniar, ha riportato la frattura dello zigomo e dell'osso orbitale sinistro. Osimhen è stato operato martedì scorso.

Il Calcio Napoli e il responsabile dello staff sanitario della Società, dott. Raffaele Canonico in una nota hanno ringraziato l'Inter «e in particolare l'ad Giuseppe Marotta e il dott. Piero Volpi, oltre al personale del Niguarda di Milano, per la preziosa e immediata collaborazione in occasione dell'infortunio dell'attaccante azzurro».