Napoli-Torino, probabili formazioni: Osimhen non si allena con i compagni

Scatta l'allarme Victor Osimhen per il Napoli? Francesco Calzona, per ora, sembra poter dormire sonni tranquilli: questa mattina a Castel volturno l'attaccante nigeriano ha svolto lavoro personalizzato in palestra, una notizia ufficializzata dal club azzurro attraverso i canali ufficiali ma che non sembra destare troppa preoccupazione.

La partita contro il Torino di venerdì non sembra a rischio per la punta azzurra, ma soprattutto l'allenatore del Napoli dovrà operare le giuste valutazioni sulle forze da impiegare visto che il prossimo martedì poi la squadra dovrà giocarsi il passaggio del turno in Champions League a Barcellona contro i catalani.

Una buona notizia per Calzona c'è nel Napoli che è tornato oggi a allenarsi dopo la vittoria sulla Juventus: Ngonge ha fatto prima parte di allenamento in gruppo e successivamente personalizzato in palestra. anche Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo, un'ottima indicazione per il difensore kosovaro che aveva lasciato anzitempo il campo domenica sera.