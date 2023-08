Infortunio Osimhen a Castel di Sangro, trauma distorsivo alla caviglia destra

Si ferma di nuovo Victor Osimhen: dopo i problemi all'adduttore di qualche giorno fa che gli avevano fatto saltare il match amichevole contro l'Augsburg, ora il nigeriano lascia anzitempo l'allenamento mattutino nel ritiro di Castel di Sangro.

Per l'attaccante nigeriano del Napoli trauma distorsivo alla caviglia destra. Un infortunio che arriva dopo uno scontro in partitella con il neo difensore azzurro. Osimhen ha lasciato il campo con ghiaccio applicato alla caviglia e accompagnato dallo staff medico azzurro. L'infortunio dovrebbe tenerlo fuori solo per qualche giorno, nessun problema per l'esordio di Frosinone in campionato.