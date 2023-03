Iñigo Martínez, dove va? Svincolato a giugno, piace al Napoli

Il profilo di Iñigo Martínez interessa anche al Napoli? Sì, secondo i rumors che arrivano dalla Spagna: secondo Mundo Deportivo, infatti, gli azzurri sarebbero tra i pretendenti al centrale spagnolo che gioca in Liga con l'Athletic Bilbao e che ha il contratto in scadenza. Nelle ultime settimane ci sarebbe stato anche un contatto tra le parti visto che il difensore resterà libero da vincoli e senza squadra a giugno.

31 anni, nativo di Ondarroa, quest'anno solo 14 presenze, su Iñigo Martínez però già da tempo c'è il Barcellona: e restare in Liga sarebbe anche la sua prima scelta. Vestira la maglia dei catalani è l'idea del calciatore ma viste le vicissitudini societarie non è così scontato da qui a qualche mese. Ecco perché, secondo i media spagnoli, nelle ultime settimane non solo il Napoli si è fatto avanti: l'Inter in Italia ma anche l'Atletico Madrid hanno sondato il terreno con l'entourage.