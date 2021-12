Insigne tra i 100 migliori al mondo: il Guardian incorona l'azzurro

C'è anche Lorenzo Insigne nella lunga lista annuale dei 100 migliori giocatori al mondo. Nella rituale classifica stilata da The Guardian, il capitano del Napoli si prende il 62° posto, subito dietro Zlatan Ibrahimovic e Dusan Vlahovic, ma avanti a tanti fenomeni del calcio europeo come Kroos, Casemiro o Pogba. Sono otto al momento i calciatori in classifica che giocano in Serie A, la classifica finale sarà svelata nei prossimi giorni.

Insigne ha anche celebrato la menzione del famoso quotidiano inglese sui social, ricondividendo un post irriverente del fratello Marco: «Fratello, questi non capiscono proprio niente» ha scritto il più giovane degli Insigne sui social, puntando il dito contro quei tifosi che hanno sempre snobbato il talento del capitano azzurro. Il napoletano stasera non sarà in campo contro lo Spezia a causa della positività al covid scoperta ieri.