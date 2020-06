LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vera e propria ondata di affetto quella che ha travolto in queste ore. Il capitano azzurro ha ricevuto auguri da ogni parte del mondo nel giorno del suo. Un avversario da celebrare, certo, con la testa agli allenamenti e ovviamente al campo, visto che iltornerà a giocare una partita già decisiva la prossima settimana contro l'Tanti i tifosi che hanno fatto gli auguri asui social, repostati dallo stesso capitano per ringraziarli. Ovviamente non sono mancati gli amici più stretti, i fratelli che condividono con lui l'amore per il calcio e i compagni di squadra, daa Elmas, daa Decibel Bellini, fino a Tommaso Starace e ai napoletani-avversari Criscito enel coro unico «Tanti auguri, capitano». Anche l'Uefa e la nazionale italiana hanno voluto festeggiare l'azzurro condividendo uno dei suoi gol con l'azzurro dell'Italia.