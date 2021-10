Insigne, il Chelsea è alla finestra: i Blues chiamano il capitano azzurro

Dall'azzurro al Blue. Piacerebbe molto al Chelsea, che da mesi ormai segue la vicenda Insigne-Napoli e spera di poter mettere le mani sul capitano azzurro. Secondo quanto riportato da Daily Mail, il club inglese aspetterà per capire se Insigne rinnoverà o meno con il club di Aurelio De Laurentiis, pronto a piombare sull'esterno del Napoli in caso di mancato accordo e contratto in scadenza il prossimo giugno.

la squadra di Tuchel, campione in Champions League lo scorso anno, vive in ogni caso un momento di profondo rinnovamento: dopo l'arrivo di Lukaku, potrebbe lasciare il prossimo anno Timo Werner, così come anche Hakim Ziyech (già sul mercato l'ultima estate) e fare spazio a nuovi arrivi. Tra i nomi cerchiati in rosso dalla proprietà ci sarebbe proprio quello di Insigne, che ha lasciato un ricordo indelebili negli inglesi quest'estate con la nazionale.