«Perché scrivere cose non vere?» Vincenzo Pisacane fa chiarezza, l'agente di Lorenzo Insigne è intervenuto a Canale 21 all'interno de Il Bello del Calcio per spiegare il momento del suo assistito: «Quando leggo di appuntamenti tra me e la dirigenza insieme a Lorenzo, nei quali avremmo chiesto uno spropositato aumento di contratto, mi chiedo perché si decida di scriverlo. Perché dire cose non vere? Per mettere i tifosi contro il giocatore e il Napoli?»

«Non c'è stato alcun incontro e alcuna richiesta da parte nostra. È una cosa priva di fondamento e lo garantisco» ha continuato Pisacane. «Il Napoli sta facendo un giusto campionato. La rosa non è così ampia da sopperire alle assenze di campioni come Koulibaly o Mertens. Non farei tragedie, siamo abituati a esaltarci nei momenti belli e deprimerci in quelli brutti. Siamo fatti così. Questo è un anno strano e particolare per tutti vista la situazione, ma il Napoli ha tutto per uscire al meglio da questa situazione».

