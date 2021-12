Insigne, il Toronto non si arrende: «Abbiamo chiesto informazioni»

«Ci sono diversi giocatori in Europa che ci interessa e per i quali abbiamo chiesto informazioni». Queste le parole di Bill Manning, presidente del Toronto FC che sembra essere la squadra di Mls più interessata a Lorenzo Insigne: «Su alcuni si ottiene una certa disponibilità e su altri no». I canadesi, con il capitano del Napoli in scadenza, sognano il colpo a sorpresa per rinforzare la squadra in vista del prossimo anno di stagione americana.

Resta sempre forte, però, il problema salary cap per tutti i club americani. «Chiediamo informazioni su molti giocatori. Gennaio è davvero il momento in cui le cose si surriscaldano» ha continuato Manning al Toronto Sun. «A dicembre si apre la finestra di mercato ma il tetto salariale della MLS è la cosa più importante. Possiamo parlare di giocatori tutto il giorno, ma se non possiamo metterli nella nostra rosa, è inutile. «Vedremo come andranno le cose e vedremo se c'è un'opportunità anche per Giovinco».