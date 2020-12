«Stop con il petto e tiro di sinistro». Lorenzo Insigne da giocatore ad allenatore del piccolo Christian, secondogenito di casa. Dopo la gara con il Crotone in cui ha illuminato ancora una volta la scena, il capitano azzurro si è risvegliato allenando il più piccolo di casa in attesa di poter tornare in campo per preparare la sfida alla Real Sociedad di giovedì.

