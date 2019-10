È una notte piena di emozioni quella del Napoli a Salisburgo. Nella lunga altalena della Red Bull Arena anche Lorenzo Insigne, il capitano azzurro subentrato nella ripresa e capace di segnare in pochi minuti il gol che vale il 3-2 con una incredibile giocata.



Dopo la segnatura, il calciatore napoletano è corso verso la panchina azzurra abbracciando i compagni ed esultando, in particolare, con Carlo Ancelotti, che non lo aveva schierato nell'udici titolare. I due allontanano così un bel po' di chiacchiere sul loro rapporto burrascoso negli ultimi tempi e ritrovano il sereno, almeno per una notte.