Uno dei motivi per i qualidecise di affidare il Napoli del dopo-Sarri aera quello di creare un gruppo. Un gruppo capace di andare anche al di là del gap tecnico che la squadra avrebbe inevitabilmente avuto rispetto alle big italiane ed europee. Dopo più di un anno dall'inizio del mandato, Carletto ha già dimostrato di essere esattamente l'uomo giusto per questo tipo di missione. In primo luogo per la grande capacità di ruotare tutti gli uomini della rosa, ma anche per l'abilità non comune di affrontare le situazioni più difficili all'interno dello spogliatoio da leader calmo.Nelle relazioni amorose spesso si dice che dalle crisi si esce in due modi: con le ossa rotte o con la consapevolezza di essere fatti l'uno per l'altro. Il secondo sembra essere il caso die Carlo Ancelotti. Lo stesso allenatore lo ha confermato mercoledì sera dopo la vittoria contro il Salisburgo. «Se tutte le scaramucce con i giocatori dovessero servire così come è servita con Insigne: ben vengano», ha chiosato con saggezza l'allenatore, sintomo di una pace che oramai non ha bisogno di altri elementi per essere definita tale. Le discussioni che hanno portato alla tanto tormentataappartengono a un passato assai remoto in casa Napoli, perché quello attuale tra Ancelotti e Insigne ha tutti i crismi per essere un sodalizio solido e duraturo. L'attaccante azzurro ha accettato senza fiatare la panchina di mercoledì a Salisburgo e una volta mandato in campo ha dato il 200% - con tanto di gol decisivo - per dimostrare il suo grande attaccamento alla maglia.Per arrivare ad una tale condizione di serenità - l'Insigne di qualche tempo fa non avrebbe di certo digerito di buon grado la seconda esclusione di fila in Champions - è servita tutta l'ars diplomatica di, il grande artefice di questo lieto fine. Il manager del napoletano, infatti, ha trascorso qualche giorno con la famiglia di Lorenzo e al rientro dell'attaccante dalla sosta per la Nazionale, ha fatto visita a Carletto in quel di Castel Volturno per assicurarsi che la situazione fosse definitivamente rientrata. Le sue parole sono servite soprattutto a rasserenare Insigne, anche perché Ancelotti non ha mai dubitato delle sue idee e della sua capacità di reinserire al meglio il capitano in squadra.Mino ha parlato chiaramente con Lorenzo, gli ha spiegato quali sono gli atteggiamenti da non tenere nello spogliatoio, facendogli capire che nessuno come Ancelotti può esaltarne le qualità. Parole che hanno impiegato pochissimo a diventare musica per le orecchie dell'attaccante del Napoli, che nell'arco di appena una settimana ha riacquistato la fiducia totale da parte dell'allenatore.E allora dopo i musi lunghi del passato, anche le ultime presenze da punta centrale e non più da esterno, sono state digerite da Insigne con il sorriso, e soprattutto con il gol. Quello di mercoledì a Salisburgo, seguito dalla lunga corsa per abbracciare Ancelotti, rappresenta la metaforica parola fine su una querelle che rischiava di compromettere la stagione di Insigne e del Napoli, cosa che sarebbe stata diametralmente opposta rispetto al metodo Ancelotti che prevede il quieto vivere all'interno dello spogliatoio. Tutti uniti per raggiungere l'obiettivo comune, e al momento quello degli ottavi di Champions è molto più vicino proprio grazie alla rete di Lorenzo alla. Ma Ancelotti non ha mai avuto dubbi su quello che sarebbe stato il contributo del suo capitano dal punto di vista del rendimento in campo. Ne ha apprezzato fin da subito le qualità tecniche così come la grande capacità di vedere la porta. Doveva solo lavorare un po' sul carattere: sono dovuti arrivare allo scontro, ma dopo Genk e quella tribuna amara, la strada non poteva che essere in discesa.