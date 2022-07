Insigne, in arrivo il terzo bebè? Foto social ha scatenato i fan

La voce era già circolata già settimane fa, nelle ore in cui lasciava Napoli per l'ultima volta. Ma ora anche sui social si fa strada: Lorenzo Insigne e la compagna Jenny sono in dolce attesa? A scatenare i fan ci ha pensato proprio la moglie dell'ex capitano azzurro, che sui suoi canali social ha pubblicato in queste ore da Toronto una foto di tanti palloncini rosa, con un cuore in evidenza. Un riferimento al sesso del nascituro? Per la coppia napoletana sarebbe la prima figlia dopo Carmine e Christian, in Canada anche loro con i genitori per la nuova avventura della famiglia.