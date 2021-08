Insigne, si tuffa anche l'Atletico: Simeone lo vuole a parametro zero

Adesso sì, l'asta estiva per Lorenzo Insigne è ufficialmente partita: con l'incontro non prolifico per il rinnovo tra il suo agente e il club qualche giorno fa a Castel di Sangro, ecco che i club nazionali e internazionali si mettono in moto per il capitano del Napoli. L'Inter, certo, ma anche le squadre straniere: Everton e Zenit, ora anche l'Atletico Madrid di Simeone.

Un affare che, però, il club spagnolo porterebbe avanti solo a parametro zero: secondo quanto riportato da AS, aspettare non è un problema per l'Atletico Madrid e se Insigne dovesse arrivare al prossimo gennaio ancora senza un accordo con De Laurentiis e il Napoli, allora ecco che sul tavolo si ritroverebbe anche l'offerta della squadra spagnola.