Non è la prima volta, ma stupisce sempre un po'. Lorenzo Insigne sorprende tutti i tifosi e nell'attesa di tornare in campo dopo l'infortunio di giovedì sera in Spagna, cambia colore dei capelli.

LEGGI ANCHE Napoli, tutti i tamponi negativi: per Insigne campo e terapie

Ieri sera, infatti, il capitano del Napoli si è mostrato sui social con la sua nuova capigliatura biondo platino. Non una novità, visto che Lorenzo già due stagioni fa si era presentato in ritiro coi capelli biondi, lo stesso colore sfoggiato anche in occasione degli Europei disputati con l'Under 21 del 2013.

© RIPRODUZIONE RISERVATA