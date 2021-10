Insigne bomber dell'anno in Serie A: solo in tre hanno fatto meglio di lui

Dusan Vlahovic (21), Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile (17). Tre bomber di professione. Sono loro i tre calciatori che nel 2021 hanno segnato più di Lorenzo Insigne in Italia. Un dato monstre per il capitano azzurro che avrebbe potuto scalare ancor più posizioni con il rigore sbagliato a Firenze nell'ultimo turno di campionato. Al pari del capitano del Napoli - con 16 gol segnati - anche Muriel, Simy e Lautaro Martinez.

21 - Dusan #Vlahovic has scored the most goals (21) in Serie A in 2021. Predator. pic.twitter.com/MpOxA4ZeKv