Insigne da Barcellona a Canale 5: il capitano domani a C'è posta per te

Un anno dopo la sua ultima volta in tv, Lorenzo Insigne torna protagonista del piccolo schermo, ancora una volta a C'è posta per te, il fortunato programma tv del sabato sera condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5. Il capitano del Napoli è stato annunciato proprio dai canali social della fortunata trasmissione, che ha svelato la sua partecipazione nella prossima serata.

Nel febbraio di un anno fa, Insigne era già stato tra i protagonisti della trasmissione Mediaset: il capitano napoletano era apparso visibilmente commosso per le vicende di una famiglia napoletana emigrata a Torino ma con la passione azzurra. Oltre a Insigne, protagonista ieri sera al Camp Nou con la maglia del suo Napoli, ci saranno Pio e Amedeo tra i mattatori della serata.