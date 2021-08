Insigne, scampato pericolo: il capitano rientra in gruppo

Allenamento mattutino per il Napoli di Spalletti che questa mattina si è ritrovato a Castel Volturno con una bella notizia: Lorenzo Insigne, dopo i problemi al ginocchio registrati ieri, ha smaltito l'infiammazione es è subito tornato ad allenarsi con il resto de gruppo.

Spalletti fa la conta per scoprire quali saranno i calciatori a disposizione contro il Venezia domenica: come riportato dal club sul sito ufficiale, Mertens ha svolto allenamento personalizzato in campo. Ghoulam ha fatto lavoro personalizzato in campo ed ha svolto parte tattica con la squadra.