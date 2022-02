Insigne, i complimenti del Toronto: «Più di Maradona, grande Lorenzo»

Promessi sposi, si incontreranno il prossimo luglio, eppure da Toronto già guardano con interesse a Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli si trasferirà in Canada al termine della stagione con gli azzurri, ma dopo il record dei 116 gol di ieri sera contro l'Inter, anche il Toronto FC via social ha voluto fare i complimenti al napoletano: «Grande Lorenzo» si legge dai loro account in rete con una foto esultante di Insigne.