Insigne in piazza, l'ultimo evento: ovazione al concerto di D'Alessio

L'ultimo evento a Napoli per Lorenzo Insigne, ex capitano azzurro rientrato in città dopo le vacanze in Sardegna prima della grande partenza per Toronto, dove giocherà nei prossimi anni. Prima, però, Insigne è stato al grande concerto di Gigi D'Alessio in Piazza del Plebiscito per i trent'anni di carriera.

Ovazione per l'ex capitano da parte dei tantissimi napoletani presenti all'evento, quando Insigne è stato inquadrato dalle telecamere presenti in piazza. D'Alessio era stato protagonista della festa di addio del napoletano qualche settimana fa, dopo la fine del campionato.