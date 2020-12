Continua il tatuaggio di Lorenzo Insigne per ricordare Diego Armando Maradona, l'ex campione del Napoli scomparso due settimane fa. Dopo aver disegnato il volto esultante del Diez, il capitano azzurro si è fatto disegnare anche sul retro della gamba sinistra un ragazzino che gioca tra i vicoli di Napoli come lui da bambino, ovviamente con sulle spalle la numero 10.

«Già dovevo tatuargli Maradona prima della sua scomparsa, avevamo già disegnato tutto» ha confessato il tatuatore Valentino Russo a Radio Kiss Kiss. «Non sapevo chi fosse più emozionato tra me e Lorenzo. A breve tatuerò anche Diego Maradona Junior, mi ha contattato per ricevere anche lui un tatuaggio raffigurante il padre. Sarà un onore per me poterlo realizzare».

