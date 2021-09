Insigne, prove di rinnovo: De Laurentiis saluta il suo agente

Raggiante. Il patron Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria in rimonta sulla Juventus ha gli hocchi pieni di felicità. D'altra parte il suo Napoli è lì in cima alla classifica a punteggio pieno dopo le prime tre giornate. «Ringrazio Spalletti perché ha quadrato la squadra», esordisce De Laurentiis, e le sue sono parole al miele per il suo allenatore.

Ma è come se la gioia per la vittoria non sia tutto. C'è qualcosa che più di ogni altra...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati