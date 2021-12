Il Napoli è nuovamente in apprensione per Lorenzo Insigne, ma questa volta non c'entrano i guai muscolari. Stando a quanto comunicato dal club azzurro, l'attaccante - dopo aver accusato sintomi influenzali che lo hanno costretto a saltare la seduta d'allenamento odierna - ha effettuato un tampone antigenico, che tuttavia ha dato esito dubbio. Il capitano del Napoli si è quindi sottoposto successivamente ad un test molecolare, risultato positivo al Covid. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Il gruppo squadra effettuerà un nuovo giro di tamponi immediato.