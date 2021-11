Napoli, Giuntoli non pensa al derby: «Insigne? Non abbiamo novità»

Una domenica importante prima della sosta per il Napoli. «La squadra deve pensare al suo percorso, stasera è importante come sempre. Non guardiamo al derby, pensiamo a noi e al Verona» le parole di Cristiano Giuntoli prima del match. «Juan Jesus ha fatto sempre bene, Spalletti lo conosceva e abbiamo puntato su di lui. Fin qui abbiamo avuto ottime risposte. Il rapporto con Insigne e con l’agente sono buoni, ma al momento non ci sono novità».

Con lui ai microfoni Dazn anche Giovanni Di Lorenzo. «La gara dell'anno scorso è il passato, pensiamo a quella di oggi. Il Verona è in salute ed ha fatto buoni risultati, sarà difficile ma ci siamo preparati bene e vogliamo far punteggio» ha detto. «La nuova maglia per Maradona è bellissima per noi, dovremo onorarla anche oggi come in ogni partita. Cercheremo di fare una grande partita per vincere facendo attenzione alle loro individualità».