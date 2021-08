Insigne si riprende il Napoli ma resta il gelo con De Laurentiis

Francesco Sinatti lo ha subito messo al lavoro: corsa, tanta, e pure senza pallone. Lavoro a secco, si dice in gergo. E Insigne con Di Lorenzo e Meret, ognuno alla propria maniera eroi di Wembley, sono così tornati a prendere dimestichezza con la loro casa madre, nel centro tecnico di Castel Volturno. Non c'è tempo per riflessioni sul rinnovo: non è questo il luogo e non è neppure il momento. E neanche Spalletti, che pure resta a lungo a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati