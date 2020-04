© RIPRODUZIONE RISERVATA

Insigne e Raiola divorziano, rapporto arrivato ai titoli di coda dopo un anno tra il capitano del Napoli e il super manager di tante stelle del mondo del calcio. Lorenzo potrebbe anche decidere di non affidarsi subito a un nuovo procuratore e di muoversi in proprio facendo riferimento a qualche legale come punto di riferimento e poi di scegliere il nuovo agente al quale legarsi. Intanto, però, circolano già le prime voci su chi potrebbe essere il nuovo procuratore: una è quella di, agente Fifa napoletano che ha tra i suoi assistiti il terzino napoletano dell'Inter D'Ambrosio (è l'agente tra altro di Tutino di proprietà del Napoli, ora in prestito all'Empoli), come un'altra voce che riguarda il super manager(e c'è anche quella che potrebbero essere entrambi). Al momento, però, soltanto voci perché possono essere tante le possibili ipotesi che Insigne potrebbe decidere di prendere in considerazione.Con la scadenza del contratto a giugno 2022 (ingaggio di 4.6 milioni a stagione), diventa adesso diventa nuovamente più che mai di attualità il discorso del suo rinnovo con il Napoli: Lorenzo con l'arrivo di Gattuso ha ritrovato sorriso e serenità e ora ci sono tutti i presupposti affinché possa continuare ad essere ancora per tanti anni la bandiera della squadra della sua città. La sua scelta di affidarsi durante la scorsa stagione a Mino Raiola (dopo essere stato seguito da Antonio Ottaiano, Fabio Andreotti e Franco Della Monica che sancirono con De Laurentiis l'ultimo rinnovo del suo contratto fino al 2022: l'annuncio fu dato il 22 aprile 2017), fu vista come una mossa che poteva far presagire un suo imminente addio. E invece l'estate scorsa si sono rincorse le voci di un suo trasferimento altrove, magari in Premier League o in Liga, ma la realtà è stata la permanenza di Insigne che a Dimaro ha cominciato la sua ottava stagione consecutiva con il Napoli. E ora con l'ipotesi che può prendere corpo di un prolungamento di ulteriori tre anni, di fatto Insigne si legherebbe praticamente a vita agli azzurri.Un discorso che può decollare, quindi, in maniera positiva dopo essere rimasto sempre aperto con i contatti sempre vivi con il direttore sportivo Giuntoli. Ora, senza più Raiola, cambierebbe l'interlocutore con il Napoli nella trattativa per il rinnovo e comunque la base positiva del discorso è rappresentata dal fatto che Insigne ha ritrovato in pieno il feeling con l'ambiente. Lontani i momenti bui di inizio stagione, le incomprensioni con Ancelotti, i fischi dei tifosi, fino alla sera del rifiuto degli azzurri di tornare in ritiro a Castel Volturno dopo il match di Champions League con il Salisburgo (partita giocata al San Paolo il 5 novembre) e della richiesta di multe poi fatta partire dalla società. Con l'arrivo di Gattuso sulla panchina azzurra (subito dopo l'ultimo match del girone di Champions con il Genk, ultima partita di Ancelotti sulla panchina azzurra il 9 dicembre) per Lorenzo è cambiato tutto, si è sentito nuovamente importante e partita dopo partita è tornato sui suoi livelli di rendimento abituali dando un contributo fondamentale per la rincorsa al sesto posto raggiunto dopo la vittoria con il Torino, l'ultima giocata dagli azzurri prima dello stop al campionato. E Lorenzo in tutto questi periodo di quarantena a casa si è allenato con grande intensità, seguendo le tabelle dello staff tecnico, ed è apparso sereno. Ora ovviamente non vede l'ora di poter nuovamente scendere in campo, appena le condizioni per l'emergenza Coronavirus lo consentiranno per gli impegni che ancora attendono il Napoli in campionato, Champions League e coppa Italia. E sul tavolo alla ripresa tornerà il discorso del rinnovo con la fumata azzurra che potrebbe arrivare.