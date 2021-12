Insigne e Fabian solo palestra: anche Lobotka e Mario Rui a parte

Non arrivano belle notizie dal Konami Center di Castel volturno dove il Napoli si è allenato questa mattina in vista del match contro il Milan. Come riportato dal club, Koulibaly, Lobotka, Osimhen e Mario Rui hanno svolto allenamento personalizzato in campo, in attesa di capire quale siano i tempi di recupero e se qualcuno sarà presente al San Siro domenica sera contro la squadra di Pioli. Si complica anche il piano di rientro per i due azzurri Insigne e Fabian Ruiz: terapie e lavoro personalizzato in palestra per entrambi questa mattina.

