Insigne, il rinnovo non preoccupa: festa a Ibiza con Immobile e Verratti

A Napoli (e a Dimaro, dove la squadra è in ritiro in questi giorni) in tanti pensano a lui: Lorenzo Insigne e il contratto in scadenza tra un anno restano un argomento caldo per tutti i tifosi, ma il capitano del Napoli in questo momento si gode le vacanze dopo la vittoria dell'Europeo.

Insigne è a Ibiza, ieri sera ha approfittato per festeggiare insieme con Ciro Immobile - con cui è in vacanza - anche lo storico amico e compagno Verratti, fresco sposo e con loro nella spedizione vincente di Mancini con l'Italia.