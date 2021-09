Festa grande in casa Insigne per il compleanno di Jenny. Al party organizzato per la moglie del capitano del Napoli, tanti amici e familiari: tra questi anche Matteo Politano insieme con la compagna Francesca, da sempre grandi amici della coppia napoletana.

LEGGI ANCHE Napoli, Ghoulam prenota il rientro in campo: «Lavoriamo duro»