Insigne, fine delle vacanze: «Bentornato campione»

Il mare di Ibiza, ormai, è già un ricordo per Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli atteso al rientro nelle prossime ore a Castel Volturno dopo un'estate ricca di successi con la nazionale e di soddisfazioni, fino alla vittoria dell'Europeo.

Insigne rientrerà in gruppo prima dell'amichevole contro il Wisla Cracovia e sarà ovviamente protagonista del ritiro di Castel di Sangro, dal prossimo 5 agosto, per parlare anche del suo rinnovo contrattuale. Ma di ritorno a casa il capitano ha potuto festeggiare con una torta fatta tutta per lui: «Bentornato campione» recita la scritta che lo vede con addosso la maglia numero 10 della nazionale.