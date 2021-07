Una volta in più, tutta la comunità di Frattamaggiore esprime il suo amore per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è stato omaggiato dai suoi concittadini con una sua enorme gigantografia in maglia Italia agli ultimi Europei: «Frattamaggiore è con il Magnifico». L'azzurro ha postato l'immagine sui suoi canali social.