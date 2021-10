Insigne, flop da record sul rigore: «Ma l'importante è sapersi rialzare»

«L’importante non è cadere ma sapersi rialzare». Con queste parole Lorenzo Insigne fa i complimenti al suo Napoli dopo l'ottava vittoria di fila in questo avvio di campionato. «Grande vittoria sofferta e voluta da tutti noi insieme a voi» ha scritto il capitano azzurro che contro il Torino, stasera, ha fallito un rigore da record: come riportato da Opta Italia, infatti, il napoletano è il calciatore che ha sbagliato più rigori (3) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (su 5 calciati). Un dato sicuramente da invertire al più presto.