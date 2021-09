Insigne, Giuntoli conferma l'incontro: «Anguissa sarà riscattato a giugno»

Protagonista del pomeriggio europeo, il Napoli di Luciano Spalletti non smette mai di pensare al mercato. «Il turnover è stato fatto per dare un po' di recupero a giocatori come Osimhen o Anguissa e contemporaneamente dare minutaggio a chi ha giocato di meno» - ha detto il direttore sportivo Giuntoli prima del match contro lo Spartak Mosca - «A Firenze sarà dura come sarà dura in altri campi. Italiano sta dando grande intensità alla sua squadra, sarà impegnativa, ma Spalletti vuole coinvolgere tutti e far giocare tutti: crede che tutti siano necessari alla causa».

«Stiamo parlando con l'agente di Insigne, il clima è molto disteso e siamo fiduciosi. Sia noi che Lorenzo pensiamo innanzitutto al campo per fare il bene del Napoli» ha continuato a Sky Sport Giuntoli - «Anguissa lo riscatteremo a giugno, è già fissato e nessuno può togliercelo. Sarebbe assurdo spendere dei soldi prima se sono queste le condizioni. Manolas è importante per noi, ha accettato tranquillamente le scelte fin qui ed è importante per il gruppo».