Dopo la serata insieme su Rai 1, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile continuano gli sfottò social per Frank Matano. I due azzurri, che si stanno preparando a Coverciano in vista dei prossimi Europei, hanno inviato un video al comico con Immobile visibilmente irritato dal compagno di stanza: «Mamma mia, non ce la faccio più con questo coso».

