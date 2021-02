L'ennesimo problema per il Napoli di Gennaro Gattuso che recupera Koulibaly e Ghoulam dal covid - oggi non titolari ma a Bergamo insieme con i compagni, ma perde Lorenzo Insigne: il capitano azzurro non sarà titolare per alcuni problemi fisici che lo hanno fermato: «Insigne ha un mal di schiena che ci sta dopo tante partite e tanti viaggi» ha spiegato Cristiano Giuntoli commentando l'esclusione del calciatore dalla formazione iniziale.

Nonostante le assenze, però, a Bergamo sarà una gara importantissima per gli azzurri. «Mi aspetto una partita di voglia e determinazione, ci mancano tanti calciatori ma dobbiamo pensare positivo: c'è una squadra di alta qualità e dobbiamo provare ad uscire da questo momento» ha continuato Giuntoli a Sky Sport. «Osimhen? Ovviamente è stato tanto tempo fermo, non potendo riposare e allenarsi trovare la condizione non è facile. In questo momento abbiamo lui davanti, deve tener duro e resistere. Crediamo che ogni gara sia importante per lui».

