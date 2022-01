Insigne, il Toronto twitta e lui va ko: ma il Maradona applaude Lorenzo

È durata nemmeno mezz'ora Napoli-Sampdoria per il capitano azzurro Lorenzo Insigne. Dopo le tante chiacchiere dei giorni scorsi per il passaggio al Toronto e la bella prestazione contro la Juventus, Insigne si arrende a un guaio muscolare ed è costretto a lasciare il campo poco prima del vantaggio azzurro. Quella di stasera, tra le altre cose, era la prima volta in campo con il Napoli dopo l'ufficialità del suo passaggio in Canada, arrivata ieri in pompa magna dopo l'annuncio del club della MLS.

È il 28’ quando Insigne si avvia in solitaria verso la porta avversaria ma la coscia destra non regge lo sforzo. Pochi minuti prima di quella azione, dai suoi canali social ufficiali il Toronto aveva pubblicato una slide in suo onore, non proprio il tweet più azzeccato in quell’istante. Il Maradona, però, non proprio pieno stasera, ha subito incitato il suo capitano: prima sperando che potesse restare in campo dopo l'infortunio, poi applaudendo la sua sostituzione pochi minuti dopo.