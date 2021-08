Insigne, ecco il piano dell'Inter per prendere il capitano azzurro

Inviato a Castel di Sangro

L'Inter prepara il piano per arrivare a Lorenzo Insigne dopo il primo sondaggio di mercoledì con il suo agente Vincenzo Pisacane. La valutazione del Napoli è di 30 milioni, l'Inter punterebbe ad inserire qualche contropartita tecnica che però dovrebbe essere gradita al club azzurro sia per le caratteristiche del giocatore sia per i costi relativi al suo ingaggio: un'idea del club nerazzurro potrebbe essere quella...

