Insigne, gol e festa per i 30 anni poi ringrazia tutti i tifosi sui social

Una serata da protagonista per Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli che si regala un gol in nazionale per festeggiare i 30 anni compiuti ieri. Dopo la prestazione contro la Repubblica Ceca, il capitano del Napoli ha voluto ringraziare i tifosi per la pioggia d’auguri arrivata ieri in occasione del suo compleanno: «Un'ottima prestazione stasera, ora testa all’Europeo. Grazie a tutti per i tantissimi messaggi di auguri!»