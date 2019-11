LEGGI ANCHE

Una notte, l'ennesima, da protagonista con lui con l'azzurro addosso della nazionale italiana. La squadra di Mancini vola anche in Bosnia e non può fare a meno di, caso ae leader della nazionale che andrà agli Europeia prossima primavera.Anche ieri sera un gol importante per il calciatore napoletano che con la maglia azzurra ha ritrovato lo smalto che sembrava perso. «Con i miei fratelli» ha esultato poi su Instagram Lorenzo, in una foto che lo ritrae con i due napoletanie Izzo.