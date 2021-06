Italia-Svizzera nel segno di Insigne: «Quando Lorenzo era il nostro 10»

Per arrivare da Frattamaggiore a Sant'Arpino Lorenzo Insigne potrebbe inserire il pilota automatico. Perché dai 6 ai 14 anni quella è stata la rotta quotidiana: da casa alla scuola calcio Olimpia, dove per la prima volta ha capito cosa volesse dire il calcio vero, ma soprattutto dove per la prima volta ha indossato la maglia numero 10. Un giro enorme quello che lo ha portato da quell'avventura a questa - azzurra - all'Europeo. Più che un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati