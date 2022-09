Insigne, l'abbraccio del suo Napoli: «Lorenzo, vi abbracciamo forte»

Un abbraccio collettivo dal mondo del calcio. Queste le ultime ore di Lorenzo Insigne, colpito a Toronto da una vicenda tanto personale quanto intima che ha toccato l'ultima settimana del talento napoletano e dei suoi compagni in Canada. Anche il Napoli, però, a distanza ha voluto far sentire al suo ex capitano azzurro il suo affetto: «Cara Jenny, caro Lorenzo, tutta la famiglia del Napoli vi è vicina e vi abbraccia forte» si legge dal profilo Twitter del club azzurro.

