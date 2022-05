Insigne, la festa continua: party in famiglia per il capitano

Tutta la famiglia era allo stadio, con la maglia azzurra numero 24, poi a festeggiare anche a tavola dopo il match, in un ristorante di Posillipo e a strapiombo sul mare. Lorenzo Insigne sorride in famiglia, party dopo la vittoria sul genoa tra canzoni e emozioni ancora da alleggerire dopo il pomeriggio del Maradona. Il capitano azzurro dal prossimo luglio diventerà un calciatore del Toronto in MLS e questo pomeriggio ha salutato con la sua ultima partita interna i tifosi del Napoli.