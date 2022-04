Insigne, la rabbia e poi le lacrime: Lorenzo lascia il campo piangendo

Un finale di partita amarissimo per Lorenzo Insigne, capitano del Napoli che ha visto sfumare il sogno scudetto al termine del match contro la Roma, pareggiato all'ultimo respiro. L'azzurro ha prima dato un calcio ad una bottiglia presente vicino alla panchina, poi ha salutato tutto lo stadio lasciando il campo in lacrime, da solo. Tra pochi mesi la sua esperienza azzurra sarà finita e volerà in Canada per giocare con il Toronto.