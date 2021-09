Insigne lascia il ritiro della Nazionale: «Problemi familiari, torna a Napoli»

Rientro anticipato a casa per Lorenzo Insigne. L'attaccante della nazionale, autorizzato dallo staff, ha lasciato il ritiro azzurro questa sera e farà ritorno a Napoli con qualche ora d'anticipo a causa di problemi familiari.

Un ritiro anticipato per Insigne che non cambia le carte in tavola con la nazionale. Il capitano del Napoli non avrebbe comunque preso parte - almeno dall'inizio - all'ultima sfida di settembre della nazionale in programma domani sera contro la Lituania, da qui l'ok di Mancini per il rientro a Napoli.