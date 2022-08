Insigne & LeBron, che coppia: il saluto diventa virale in rete

Si sono incontrati qualche giorno fa, per la presenza dell'asso del basket mondiale a Toronto, ma il saluto tra Lorenzo Insigne e LeBron James è diventato subito virale in rete: a far sorridere i fan è la differenza di statura tra i due, campioni nei rispettivi sport. L'ex capitano del Napoli, a Toronto ormai da un mese e più, ha condiviso l'incontro con The King sui suoi canali social.