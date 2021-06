Un gol per chiudere il match inaugurale ma anche per cominciare al meglio il suo Europeo. Lorenzo Insigne ci mette la firma e lo fa con addosso la maglia numero 10 dell'Italia. Al fischio finale, arriva anche la dedica dei due figli Chistian e Carmine: «Grande papà, continua così. Grazie per aver segnato e per la dedica», si legge su Instagram.