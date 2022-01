Insigne, Mertens e i suoi fratelli: ecco quanto risparmia De Laurentiis

Il grande esodo è cominciato. E per Aurelio De Laurentiis (ma anche per le casse del Napoli in tutta onestà) non poteva esserci notizia migliore. Lorenzo Insigne sarà solo il primo di una lista lunga o quantomeno importante: il capitano del Napoli dal 2019 ha firmato ieri sera a Roma il contratto che lo porterà via dall'azzurro a fine stagione e lo legherà al Toronto Fc, club canadese che milita in Mls e che dal prossimo anno avrà proprio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati