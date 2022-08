Mertens e Insigne, il lungo addio: ma perché ci sono questi rancori?

Nel giorno successivo alla esplosiva vittoria del Napoli sul Monza si sono fatti vivi due grandi ex, Insigne e Mertens, volati all'estero - Canada e Turchia - dopo la chiusura del lungo rapporto con il club azzurro. Lorenzo Insigne ha pubblicato un video dei suoi gol con il tiro a giro, come il primo segnato da Kvaratskhelia. E poi una foto in cui con la parola home, casa, ha indicato lo stadio del Toronto: il georgiano aveva fatto lo stesso con il Maradona. Perché?

Dries Mertens ha parlato al programma Super Tele su Dazn, condotto dal bravo e ironico Pierluigi Pardo. Sul suo addio ha lanciato una frecciata alla società, sottolineando che De Laurentiis avrebbe potuto anticipare i tempi della trattativa e che il finale della sua vicenda potrebbe essere d'insegnamento per il club e aiutarlo a crescere. Perché?

Insigne ha deciso di andare via perché l'offerta del Toronto era il triplo rispetto a quella, peraltro mai formalizzata, del Napoli. Mertens ha presentato attraverso i suoi legali una richiesta di 4 miioni netti e non ha chiarito, neanche nel programma di Dazn, perché volesse tanti soldi. Glieli ha accordati il Galatasaray e, da buon professionista, è salito sul primo aereo per Istanbul ed è andato a firmare dopo aver dedicato un toccante video ai tifosi azzurri.

Suggeriamo a Lorenzo e Dries di continuare a guardare con il loro sincero affetto alle cose del nuovo Napoli, da bravi tifosi. Senza gelosie e rancori. Se la squadra è arrivata a certi livelli, e può continuare lungo un certo percorso, il merito è stato anche e soprattutto di bravi calciatori come loro che hanno poi scelto per ragioni professionali ed economiche di dirigersi altrove.