Lorenzo Insigne non ha mai nascosto il suo amore per Leo Messi, l'ex capitano del Napoli ha immortalato l'ultimo incontro anche sui social. I due si sono incrociati ieri a Londra, stasera saranno in campo a Wembley per Italia-Argentina: «È sempre un piacere incontrarti» ha scritto Insigne sui social. I due si erano già incrociati prima in nazionale, oltre che in Champions League in occasione della sfida tra il Napoli e il Barcellona del 2020.